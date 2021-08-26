Пекин раскритиковал доклад разведки США: хотят сделать Китай козлом отпущения

Посольство Китая в США считает, что новый доклад американской разведки о происхождении коронавируса научно неубедителен. Заявление китайского дипломатического представительства опубликовано на его сайте, сообщает RBC.

«Выяснение происхождения вируса — это дело науки; решение этого вопроса должно и может быть предоставлено только ученым, а не экспертам из разведки», — заявили дипломаты.

Пекин отверг обвинения в препятствовании расследованию причин пандемии и сокрытии информации от международного сообщества. 27 декабря 2019 года власти города Ухань, где впервые был выявлен коронавирус, сообщили о случаях заболевания, а 31 декабря КНР уже уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии неизвестного происхождения, заявили в посольстве. В дальнейшем КНР взаимодействовала «полностью открыто и прозрачно» с ВОЗ, в том числе когда эксперты организации приезжали в Китай, отметили китайцы.

Доклад США показал, что американская сторона склонна к политической манипуляции, однако Соединенные Штаты идут не тем путем, заявили в посольстве. Разведка основывается в своих выводах на «презумпции вины» КНР, целью этого является сваливание вины на Китай, попытка сделать его козлом отпущения. Вместе с тем Соединенные Штаты уклоняются от установления причин появления коронавируса у себя.

Ранее сообщалось, что американская разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия.