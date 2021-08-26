Пожар в Гызылагачском нацпарке потушили
Пожар, произошедший на территории Гызылагачского Государственного природного заповедника в поселке Балыгчылар близ Лянкярана, ликвидирован.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, пожар был потушен подразделениями Государственной противопожарной службы МЧС, личным составом Войск гражданской обороны, спасателями Службы особого риска и Южного регионального центра МЧС.
При пожаре сгорели сухая трава и кустарники на площади 30 га. Остальную часть территории удалось защитить от огня.