В Казахстане объявили день траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с серией взрывов на военном складе в Жамбылской области. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», — написал президент.

По данным МЧС Казахстана, число погибших в результате взрывов увеличилось до 13 человек. Тела трех погибших остаются неопознанными. Поиски еще трех человек ведутся.

Взрыв на складе боеприпасов в Казахстане произошел 26 августа около 19:00. По данным Минобороны республики, в помещении хранились преимущественно инженерные снаряды, не обладающие большой дальностью разлета. Из-за случившегося в отставку подал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Руководство республики считает причиной взрывов хранившийся на складе тротил. Версия умышленного поджога или диверсии исключается.