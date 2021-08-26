Записал: Джейхун Наджафов, собкор 10:59

Ни одно государство не вправе считать себя цивилизованным, если не может обеспечить сохранность своего культурного наследия, не ощущает себя ответственным за передачу его следующим поколениям в подобающем состоянии. Современное общество должно осознавать, что является лишь временным пользователем достояния прошлых поколений. В ХХI веке проблема сбережения культурного наследия стала как никогда актуальной. Если в прежние времена традиционные формы хозяйственного освоения территорий, объемы промышленного и гражданского строительства позволяли избегать активного разрушительного воздействия на объекты историко-культурного значения, то нынешние темпы возведения зданий, предприятий, самой разной инфраструктуры наряду с ростом численности населения во много раз больше, чем прежде, оказывают негативное влияние на окружающую среду, в том числе на древние памятники. Обнадеживает, что в последнее десятилетие сохранение и воссоздание культурной среды прошлого становится во всем мире позитивным трендом, приобретает системный характер. В отличие от прошлых лет теме сохранения памятников культуры и истории стали уделять гораздо большее внимание и в Азербайджане. В частности, в новый Генплан Баку изначально заложено создание так называемого Центрального района столицы, что подразумевает прежде всего бережное сохранение исторической части города. Предполагается, что историческим центром станет пространство, ограниченное на западе Наримановским районом, на юге - проспектом Нефтчиляр, на востоке - улицей Хагани Рустамова и на севере - улицей Бакиханова. По сути, это будет особо охраняемая зона вокруг главной цитадели города – Ичеришехер, а прилегающие к ней участки города станут буферной, то есть защитной территорией. В новом районе будут введены запреты и ограничения на возведение новых построек, этажность, соответствие общему архитектурному ансамблю. О том, позволит ли новая концепция преобразования центра Баку защитить его историческую архитектуру, haqqin.az беседовал с архитектором, доктором искусствоведения, профессором Эльчином Алиевым.

- Как, по-вашему, изменится ли в лучшую сторону отношение к памятникам архитектуры хотя бы в задуманном Центральном районе? - Насколько мне известно из выступлений чиновников, Центральный район создается в первую очередь для особого режима сохранности архитектурного наследия. Поэтому у меня встречный вопрос: а как тогда быть с теми важными для нас строениями, которые территориально туда не попадут, например, с уникальным по своей конструкции зданием электрической подстанции на Монтино? Или памятником архитектуры мирового значения – зданием Центра Гейдара Алиева? Что, они и многие другие объекты будут хуже охраняться, поскольку оказались не в центральном административном район? Знаменитый «Дом артистов» по улице Аббасгулу Бакиханова, получается, тоже останется без внимания? Мне кажется, что к памятникам архитектуры надо относиться одинаково, вне зависимости от их географического нахождения в том или ином районе города. Увы, со времён СССР у нас осталось нелепое деление памятников старины по нескольким классификациям: так называемые - «мирового», «государственного» и «местного» значения. Это привело к тому, что, например, типовой проект 1970-х годов здания Верховного Совета Азербайджанской ССР (ныне Милли Меджлиса) или грубое, немасштабное для центра города здание Театра юного зрителя, своим брутальным объёмом перегородившее половину улицы Низами, прописаны в законе как объекты «государственного» значения, а один из символов Баку - великолепнейший по своей архитектуре железнодорожный вокзал 1926 года постройки или гордость нашего города - красивейшие здания по проспекту Истиглалият оказались лишь «местного». Представляете?! Теперь же предлагается пойти ещe дальше – классифицировать памятники еще и по месту нахождения! Поэтому, если честно, не до конца понимаю целесообразность организации нового района с точки зрения декларируемой заботы об архитектурном наследии. Если надо, то реализовывайте, возможно, сама по себе отличная идея - но не надо связывать это с заботой о памятниках архитектуры.

- Целесообразны ли планируемые границы нового центра? - С точки зрения охраны памятников архитектуры – нет. Получается, что всё, что находится за границами специальной охранной зоны, не представляет ценности и пойдёт под снос? Нерадивые чиновники поймут именно так. Да и внимание контролирующих органов теперь будет сосредоточено только на центральном охранном районе. Само название «Центральный» автоматически ослабит внимание руководителей всех уровней к другим частям города по всему спектру проблем. Знаете, чего ещё очень боюсь? Что пользуясь новой суматохой по переделке административных границ города, непродуманностью официального списка архитектурных памятников, которым никак не займётся соответствующая служба при Министерстве культуры, десятки районного уровня недобросовестных чинуш снесут под шумок многие ценные, но мешающие их личным планам здания, или просто незаметно доломают их. Ведь большинство из этих памятников так и не входит в официальный список, никто ими не занимается… Можете себе представить, я лично четвёртый (!) год добиваюсь от Министерства транспорта, связи и высоких технологий возможности сфотографировать для книги, над которой работаю, одноэтажную постройку-памятник архитектуры 1930-х годов на территории так называемого «Антенного поля». Несмотря на несколько писем на имя министра – не разрешают. Догадываюсь почему - потому что собираются ее сносить, как поступили несколько лет назад с другим подобным и даже более красивым и значимым зданием на этой территории! Не понимаю, неужели за узкими корыстными целями нет глобального государственного видения, осознания, что постепенно, одну за другой разрушая старинные постройки, мы ликвидируем историческую архитектуру в целом и приближаемся к тому, что в один прекрасный день памятников архитектуры у нас будет меньше, чем у соседей?!

- И все же, каким вы себе представляете этот охранный район? Заповедником по типу «Ичеришехер» или в какой-то иной форме? - Понимаете, если руководство страны решило идти этой дорогой, то надо идти до конца. Не знаю, каковы формальные требования к памятникам архитектуры в заповеднике «Ичеришехер», однако мне известны десятки примеров, и я постоянно пишу об этом, когда уникальные, неповторимые исторические памятники мирового значения, причем охраняемые государством, незаметно для общественности переделываются в угоду бизнесу! Например, несколько лет назад в караван-сарае Касымбека Селимханова, где сейчас находится ресторан «Мугам», фасад здания перекурочили, вытащив на него коммуникации. Не куда-нибудь, а на фасад памятника мирового уровня, охраняемого ЮНЕСКО! Конечно же, подобного быть не должно. Значит, надо ужесточать требования так, чтобы невозможно было их при всём желании обойти. Составить ясную, чёткую, не требующую интерпретаций и двусмысленности «дорожную карту», прозрачное законодательство и, наконец, опубликовать его, чтобы любой будущий владелец квартиры или здания в Центральном районе точно знал, что можно и что категорически нельзя. И самое главное – назначить туда главного архитектора, персонально ответственного за всё. - Сможет ли создание Центрального района раз и навсегда прекратить уничтожение исторических кварталов Баку и создать атмосферу уважения к культуре и архитектуре прошлого? - Если в человеке нет любви к городу, нет уважения к архитектуре, к историческому наследию, то никакие административные преобразования не помогут. Складывается впечатление, что главная забота тех, кто предлагает сегодня руководству страны эту идею – имитация бурной деятельности перед господином президентом. А что, уже существующее, десятилетиями складывавшееся административное деление чем-то мешает соответствующим ведомствам заботиться об историческом наследии? Мешали воровство и коррупция. Именно поэтому и привлекли к уголовной ответственности многих чиновников из бывшего состава Министерства культуры. С начала этого года несколько раз и письменно и устно обращался в Государственную службу по охране, развитию и реставрации культурного наследия с конкретными примерами неподобающего отношения горожан к архитектурным памятникам в центре Баку. Кроме одного случая - со зданием на Баилово - никакого конкретного результата по десятку обращений нет. И «неправильное» деление города на районы здесь ни при чем. Новое территориальное деление Баку повлечёт за собой расходы в миллионы манатов для переименования и изменения адресов десятков тысяч организаций, печатей сотен тысяч новых документов и прочее. Сегодня, когда мы восстанавливаем Карабах, это так уж жизненно необходимо? А представляете, сколько недобросовестных чиновников на разных уровнях перетратят средств? Прямо как при некачественном строительстве, когда всех интересует не конечный результат, а продолжающийся процесс, в течение которого здание строится и деньги на радость участников расходуются. А ведь именно по этому поводу президент Ильхам Алиев говорил, что «чиновники не делают соответствующих выводов»… Поэтому, к сожалению, уже не верю в благие намерения и думаю, что в данном случае о сохранении уникальной исторической застройки Баку размышляют в последнюю очередь…