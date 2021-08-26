Проведён очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках Армейских международных игр-2021.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, второй экипаж нашей команды также успешно выступил в индивидуальном заезде. Решением судей азербайджанским артиллеристам, уничтожившим заданные цели точным огнем, было присуждено третье место среди девяти команд.

Первое и второе места заняли, соответственно, артиллеристы из России и Казахстана.