Мирзоян едет в Москву на переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит свою первую зарубежную поездку после назначения на этот пост - и это будет Москва.

На сайте российского внешнеполитического ведомства сообщается, что Арарат Мирзоян приедет в Москву с рабочим визитом. 31 августа состоится его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Согласно сообщению, в ходе встречи министры обсудят дальнейшие шаги по развитию российско-армянского союзничества во всех областях, наращиванию сотрудничества в общих интеграционных объединениях – СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также координации позиций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. Будет рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.