Минобороны о гибели солдата Хазиева

Минобороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего вблизи города Шуша.

В сообщении военного ведомства говорится, что в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась не соответствующая действительности информация о том, что в направлении города Шуша погиб азербайджанский военнослужащий.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, солдат Хазиев Чингиз Рамин оглу погиб в результате несчастного случая в воинской части, где он служил. По предварительным данным, военнослужащий совершил самоубийство, причиной же стали семейно-бытовые проблемы. Из этических соображений Министерство обороны не раскрывает подробностей инцидента. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Минобороны в своем заявлении указывает, что некоторые СМИ вводят общественность в заблуждение, грубо искажая истину и тем самым служа интересам противника: "Обращаем ваше внимание на недопустимость распространения неустановленной информации".