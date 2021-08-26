Новые правила въезда для путешествующих из Азербайджана в Россию видео
С 1 сентября этого года на всех рейсах, выполняемых из Азербайджана в Россию, вступают в силу новые правила въезда. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL, все пассажиры, путешествующие этими рейсами, должны скачать на свои смартфоны мобильное приложение «Путешествую без COVID-19». В приложение следует загрузить скан своего паспорта, а также результат ПЦР-тестирования на COVID-19.
Приложение бесплатно и доступно, его можно скачать:
- для iPhone: https://apps.apple.com/app/id1541206996
- для смартфонов Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nocovid19.su&hl=az&gl=US
- для смартфонов Huawei: https://appgallery.huawei.com/#/app/C104343239
Использование приложения не является обязательным для:
- граждан Российской Федерации;
- для пассажиров, путешествующих транзитом через Азербайджан (при наличии авиабилетов и/или посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию) и при наличии теста проведенного в стране первоначального вылета;
- дети или пассажиры старшей возрастной категории, не имеющие смартфонов, могут предоставить подтверждение QR-кода в приложении на смартфоне другого пассажира, вместе с ним путешествующего.
При путешествии в Россию ПЦР-тестирование можно пройти только в заранее согласованных медицинских учреждениях.
Ознакомиться с перечнем лабораторий можно как в самом мобильном приложении, так и на официальном сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-russia
При прохождении тестирования пассажир обязательно должен уведомить клинику, что он летит в Россию, и предъявить заграничный паспорт.
На основе теста приложение сгенерирует QR-код, который необходимо будет показать на пункте пограничного контроля в аэропорту.
Информация о результате тестирования будет храниться в виде зеленого QR-кода в мобильном приложении. Данный код будет необходимо предоставить на стойке регистрации, а также на пограничных пунктах по прибытии в Россию.
Пассажир должен иметь при себе также бумажную копию ПЦР-теста, на случай если возникнут технические проблемы с телефоном во время путешествия. Тест на коронавирусную инфекцию необходимо сдать в течение 72 часов до вылета.
Разработчики «Путешествую без COVID-19» также обещают, что в ближайшее время в этом приложении появится и информация о прохождении пассажирами вакцинации.
Коротко о том, как работает приложение, можно ознакомиться в нижеследующем видео.