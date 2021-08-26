У убийцы Кеннеди появился шанс на освобождение

Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Калифорния поддержала соответствующее прошение убийцы американского сенатора, кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди. Как сообщает BBC, осуждённый за убийство Серхан Серхан провел в тюрьме 53 года.

Согласно сообщению, решение комиссии не означает, что Серхан будет освобожден, оно лишь подтверждает, что осужденный более не представляет общественной опасности. Окончательно решить судьбу 77-летнего заключенного сможет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Это 16-е ходатайство Серхана об условно-досрочном освобождении, но первое, когда прокуратура не стала выдвигать своих возражений. Как отмечает Associated Press, двое сыновей Кеннеди приветствовали решение о возможном освобождении убийцы их отца, тогда как другие дети покойного сенатора выступили против.