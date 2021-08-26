Миру предрекают большую войну из-за конца «американской империи»

Человечеству грозит масштабная война, если США потеряют свои позиции мирового господства, пишет англоязычный журнал The Economist.

Автор статьи сравнивает современную ситуацию в США с Великобританией первой половины XX века на фоне кризиса в Афганистане и застоя в американской экономике.

Он указывает, что у Штатов нет такого количества колоний, как у Британии, хотя они и расположили свои войска в более чем 150 странах. Теперь отказ от военного присутствия в других странах будет восприниматься как «поражение» Америки и ее отход от мирового господства.

Вдобавок у США есть крупный конкурент в лице Китая, идущего на подъем. В случае изменения баланса в Восточной Азии Пекин и Вашингтон могут вступить в военное противостояние ради контроля над Тайванем, говорится в статье. Угрозы также исходят со стороны России, Ирана и КНДР — стран «с авторитарными режимами».