Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:48

Турция согласилась на просьбу талибов взять в управление Кабульский аэропорт. Информацию об этом передал канал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в руководстве «Талибана». Ранее Reuters писало о предложении талибов к Турции по управлению Кабульским аэропортом, но без участия турецких военных. Возможно, талибы несколько поторопились, объявив о согласии Анкары зайти в Кабульский международный аэропорт. Поскольку, когда Эрдоган вчера утром говорил по данному вопросу, он сказал буквально следующее: «Они сказали: «Мы обеспечим безопасность, вы управляете аэропортом». Мы еще не приняли решения по этому поводу». Но, по всей видимости, какие-то решения все же состоялись.

Их конфигурация не вызывает сомнений. Прежде всего в Кабуле должно быть восстановлено спокойствие. Затем турецкие специалисты оценят детали того, как будет обеспечиваться безопасность авиаузла. А уж после этого туда из Анкары прибудут те, кто и начнет управлять его логистикой. Первая ласточка в новых реалиях афгано-турецких отношений и постамериканского Афганистана уже готовится к старту. Анкара в очередной раз демонстрирует гибкость своей внешней политики, предлагая новые подходы. В том числе и к талибам. Ведь как справедливо заметил вчера турецкий президент, отвечая на вопрос журналиста: «Вы не можете узнать, каковы их ожидания или наши ожидания, если не будете разговаривать. Что такое дипломатия, друг мой? Это и есть дипломатия». Переговоры с талибами, которые проходили на военном объекте в аэропорту Кабула, где временно находится посольство Турции, длились три с половиной часа. И состоятся еще раз, поскольку не только об аэропорте речь. К 2021 году в Афганистане работало более 300 турецких компаний, 90% которых занималось строительством в различных провинциях страны. Какова дальнейшая судьба подписанных с ними контрактов, что с их имуществом, кто обеспечит их безопасность? У Турции есть ряд инвестиционных проектов для Афганистана. Как будет вестись их реализация, как будут защищены инвестиции? Эти и многие другие вопросы требуют обсуждения и проработки с талибами. Но главное здесь в другом. Анкара одной из первых поняла простую вещь – никакой «светской и прогрессивной» альтернативы нет. Возможно, ее никогда и не было. Хотим мы того или нет, но «Талибан» является выбором большинства афганцев.