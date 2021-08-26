Какая болезнь увеличивает смертельный риск при COVID

Существует болезнь, которая значительно повышает риск попасть в больницу с тяжелой формой COVID -19 и в три раза риск умереть при коронавирусе. К такому выводу пришли ученые, пишет «Росбалт».

Оказалось, что люди, страдающие стоматологическим заболеванием в запущенной форме, в три раза чаще умирают от коронавируса. Речь идет о пародонтите — это заболевание тканей, которые окружают зубы во рту.

В запущенной форме пародонтит вызывает «цитокиновый шторм» — опасный иммунный ответ. При нем в организме человека вырабатывается избыточное количество иммунокомпетентных клеток, которые попадают в легкие, вызывая быстрое ухудшение состояния, напоминающее симптомы сепсиса.

Также возможны проблемы с дыханием, что при наличии коронавируса особенно опасно.