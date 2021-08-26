Новое решение Кабмина по свадьбам

В Азербайджане на свадьбах с участием до 50 человек будет требоваться COVID-паспорт, говорится в сообщении Кабмина.

Согласно сообщению, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменения в решение правительства от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и устранении некоторых ограничений".

В соответствии с решением на торжественных мероприятиях с участием до 150 человек у всех гостей в возрасте старше 18 лет должен быть документ о том, что они вакцинированы от COVID-19 или имеют иммунитет.

Ранее свадьбы разрешалось проводить с участием 50 гостей без наличия у них COVID-паспорта.