Восьмая по счету акция «Открытый микрофон» Производственного объединения «Азеригаз» состоялась в селе Энишдиби Исмаиллинского района.

В пресс-службе ПО haqqin.az сообщили, что принявшие участие в мероприятии гендиректор объединения Руслан Алиев, председатель Общественного совета при ПО «Азеригаз» Хаял Баширов и глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров поинтересовались заботами жителей.

Граждане, обратившиеся в «Передвижную приемную», пользуясь возможностями акции «Открытый микрофон», озвучили свои проблемы и предложения. Гендиректор ПО Руслан Алиев, на месте отреагировав на все жалобы, дал указания по газификации села.

Отметим, что эта акция уже в пятый раз организуется в регионах Азербайджана.