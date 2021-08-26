В России перестали верить в любовные истории приезжих из Азербайджана

В России существенно ужесточили борьбу с фиктивными браками, благодаря которым мигранты получали вид на жительство в этой стране. По информации российских СМИ, очередным разоблаченным фиктивным женихом оказался гражданин Азербайджана, который заключил брак с 35-летней жительницей Байкаловского района Свердловской области.

Иностранец, проживающий в Тюмени, обратился к ним за разрешительными документами на право временного проживания и предъявил свидетельство о заключении брака с 35-летней жительницей. Но сотрудникам разрешительно-визовой работы этот брак с гражданкой соседней области показался фиктивным, и они обратились в прокуратуру с заявлением организовать проверку его законности. В ходе беседы мужчина сознался, что брак заключен без намерения создать семью, а только для получения разрешения на временное проживание в России. Мужчина никогда не жил с «супругой» и не вел с ней общее хозяйство.

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокурора в интересах РФ к гражданину Азербайджана и признал брак недействительным. Решение суда пока не вступило в законную силу. Теперь разоблаченного жениха ожидает выдворение в Азербайджан.