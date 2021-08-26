Мигранты устроили в центре Москвы массовую драку
В центре Москвы не менее 10 мигрантов устроили массовую драку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно информации, дерущиеся не использовали никаких посторонних предметов. К моменту приезда полицейских мигранты разбежались в разные стороны.
Сейчас московские правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося и проводят проверку. В отделение полиции доставлены 12 граждан Киргизии, один гражданин Таджикистана и один выходец из Узбекистана. Их собираются проверить на причастность к конфликту, а также найти среди них возможных свидетелей и очевидцев.
В последнее время участились массовые драки мигрантов в российской столице. Как сообщали российские СМИ, 12 июля массовая драка с участием более 100 мигрантов произошла на юго-востоке Москвы. А 20 июля около 20 мигрантов из Средней Азии устроили массовую драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке.