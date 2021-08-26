Мигранты устроили в центре Москвы массовую драку

В центре Москвы не менее 10 мигрантов устроили массовую драку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, дерущиеся не использовали никаких посторонних предметов. К моменту приезда полицейских мигранты разбежались в разные стороны.