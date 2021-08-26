Помимо сложностей, возникающих в процессе вакцинации, происходят и другие инциденты, которые тормозят борьбу с пандемией. Как стало известно haqqin.az, Япония приостановила использование около 1,63 миллиона доз вакцины Moderna из-за их загрязнения. Министерство здравоохранения страны заявило, что «посторонние материалы» были обнаружены в некоторых дозах партии, объемом примерно в 560 тысяч флаконов.

Компания Takeda Pharmaceutical, которая продает и распространяет вакцину в Японии, сообщила, что Moderna приостановила выпуск трех партий «по соображениям осторожности». Отмечается, что вероятной причиной является проблема на производственном участке завода в Испании, но не уточняется, что случилось конкретно.

«На сегодняшний день не выявлено никаких проблем с безопасностью или эффективностью», - сказал, объясняя произошедшее, представитель Moderna, добавив, что будет работать с регулирующими органами и компанией Takeda для дальнейшего расследования этого случая.

Никаких подробностей о том, что это за «посторонние частицы», не сообщается, но компания-распространитель описала это как твердые частицы, после чего была проведена экстренная проверка. Согласно газете Japan Times, информация о загрязнении также поступила из семи других центров вакцинации, в которых было обнаружено 39 флаконов, то есть всего 390 доз.

Встревоженное министерство здравоохранения опубликовало номера партий, чтобы люди, получившие прививку до приостановки использования партии препарата, могли проверить, нет ли у них потенциально загрязненной вакцины, сообщает Japan Times.

Сегодня же Reuters со ссылкой на заявление минздрава Японии сообщило, что за последний месяц в стране умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси. Причины смерти расследуются. Пока неизвестно, находились ли примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации погибших.

Япония продолжает бороться с резким ростом числа заболевших Covid: в среду еще в восьми префектурах было введено чрезвычайное положение. Прежде всего в столице Токио, где в настоящее время проходят Паралимпийские игры.

Страна Восходящего солнца уже одобрила к применению вакцины Pfizer и AstraZeneca, а вакцины Moderna здесь начали использовать только в мае. Чуть более 40 процентов японцев полностью вакцинированы, и около 50 процентов получили как минимум одну дозу. Такие невысокие темпы вакцинации теперь еще и приторможены в результате обнаружения загрязнения в ценных препаратах.