Ученые: «дельта» чаще других приводит к госпитализации

У людей, зараженных индийским вариантом коронавируса SARS-CoV-2 («дельта»-штамм), в два раза выше вероятность быть госпитализированными, чем у тех, кто инфицирован «альфа»-штаммом (британским вариантом). К такому выводу пришли специалисты службы общественного здравоохранения Англии и Кембриджского университета, их исследование опубликовал журнал The Lancet.

Исследование проводилось с 29 марта по 23 мая 2021 года, ученые изучили данные 43,3 тыс. пациентов с коронавирусом в Англии. 8,6 тыс. человек были заражены индийским штаммом SARS-CoV-2, 34,6 тыс. — британским. Средний возраст испытуемых составил 31 год.

«Это исследование показало более высокий риск госпитализации или обращения за неотложной помощью для пациентов с COVID-19, инфицированных «дельта»-вариантом, по сравнению с теми, кто заражен «альфа»-вариантом», — цитирует РБК отчет.

Авторы отчета предупреждают, что вспышка индийского штамма среди населения, не вакцинированного от коронавируса, приведет к более тяжелой нагрузке на систему здравоохранения.

«Мы уже знаем, что вакцинация предлагает отличную защиту от дельта-штамма, и, поскольку на этот вариант приходится более 98% случаев COVID-19 в Великобритании, жизненно важно, чтобы те, кто не получил две дозы вакцины, сделали это как можно скорее», — заявил один из авторов исследования Гэвин Дабрера.