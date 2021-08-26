Продолжающий социальное партнерство с Министерством труда и социальной защиты населения в деле поддержки уязвимых групп населения PAŞA Holdinq на этот раз начал обеспечивать школьными принадлежностями детей из малоимущих семей.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, компания перед новым учебным годом предусматривает обеспечить школьными принадлежностями детей из более чем 13 300 малообеспеченных семей.

Предоставляемые PAŞA Holdinq школьные сумки, школьные формы и другие необходимые учебные принадлежности передаются этим семьям сотрудниками Агентства по социальным услугам при Минтруда.