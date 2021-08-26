Ксения Светлова, специально для haqqin.az 15:34

Страшный теракт в аэропорту Кабула, где погибли почти 200 афганцев, иностранных граждан и 13 американских военных, заставил президента США Джо Байдена отложить на несколько часов встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. И казалось, что внимание американского лидера полностью поглощено Афганистаном. По итогам встречи, из-за которой Беннету пришлось задержаться в Вашингтоне на целые сутки, чтобы не нарушать святость субботы, можно сказать, что оба лидера использовали эти 50 минут по максимуму, каждый – в своих целях. Байден, который подвергся резкой критике в мире и у себя дома в связи с катастрофической ситуацией в Афганистане, сложившейся в результате вывода американских сил из страны, похоже, был рад встрече с дружественным ему лидером. «Мы стали хорошими друзьями», - заявил американский президент.

В ходе пресс-конференции после встречи с глазу на глаз президент Байден сделал важное заявление по Ирану, пояснив, что «Иран никогда не будет ядерной державой». 29 июня 2021 года в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным Байден заявил, что «Иран не станет ядерной державой в мою смену», и эти слова вызвали немало вопросов у израильских партнеров США, так как некоторые увидели в этом заявлении намек на то, что по окончании каденции Байдена ситуация с иранской ядерной программой может измениться. На встрече с Беннетом Байден пояснил, что он имел в виду опцию «никогда». Второе важное заявление американского президента по Ирану касается «других методов», к которым США могут прибегнуть в том случае, если провалятся дипломатические усилия. После прихода к власти Байден выразил заинтересованность в перезаключении «ядерной сделки», из которой «вышел» президент Дональд Трамп в 2018 году. С тех пор Иран ускорил темп обогащения урана, и, по данным израильской разведки, находится сегодня гораздо ближе к разработке собственной ядерной бомбы, нежели в 2015 году, когда между Ираном и группой государств P5+1 был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). С начала 2021 года начальник генштаба Израиля генерал Авив Кохави не раз предупреждал о том, что «у ЦАХАЛ есть свои планы в том случае, если Иран приблизится к ядерной бомбе».

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет, для которого этот визит в Вашингтон стал первым, не мог просить большего. Он возвращается домой не только с обещанием Байдена пополнить резервы системы ПРО «Железный купол», истощенные в результате недавней военной операции в Газе (эта помощь оценивается в миллиард долларов США), но и с важным заявлением Байдена по Ирану, непримиримому врагу Израиля, по сути, полностью совпадающим с настроениями в Израиле. Слова американского президента произвели нужный эффект, новый израильский премьер получил необходимую ему поддержку из Вашингтона. Однако что на самом деле означают слова Байдена и как будут развиваться события вокруг иранского ядерного досье и действий Ирана в Ближневосточном регионе? Очевидно, что на фоне афганского фиаско и падения собственного рейтинга Байден сделал все возможное, чтобы успокоить Израиль, а также лидеров арабских стран, которые взирают на Афганистан, поглощенный талибами, и примеряют этот сценарий на себя. Он выступал с позиции силы и уверенности, понимая, что именно этого от него сегодня ждут союзники на Ближнем Востоке. Но как именно намерен действовать американский президент, чтобы не позволить Ирану стать ядерной державой? В прошлом Северная Корея уже преподнесла США «сюрприз», застигнув врасплох супердержаву.