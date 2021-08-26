43 умерших за сутки: ситуация с COVID в Азербайджане остается напряженной
За минувшие сутки в Азербайджане выявлен 4 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 3 366 пациентов вылечились, 43 человека скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Всего в Азербайджане выявлено 413 986 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 358 230 человек выздоровели, 5 512 пациентов клиник скончались. Лечение 50 244 человека, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.