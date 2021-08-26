Российский врач: иммунитет переболевшего COVID сильнее, чем после вакцинации

Главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина назвала отличие между антителами у переболевших коронавирусом и привитых. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, иммунитет после перенесенного полноценного заболевания является более сильным и лучше защищает от повторного заражения коронавирусом.

«Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое — это вирус только, например, на S-белок», — отметила Драпкина.

Также она рассказала, что ответ со стороны антител после вакцинации меньше, нежели после перенесенного заражения коронавирусом. При этом медик призвала людей вакцинироваться, чтобы избежать заражения и заболевания.