Военная прокуратура о самоубийстве солдата Хазиева

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с тем, что 27 августа 2021 года из огнестрельного оружия застрелился военнослужащий одной из воинских частей Минобороны рядовой Хазиев Чингиз Рамин оглу, сообщили haqqin.az в Республиканской военной прокуратуре.

Согласно сообщению, в связи с самоубийством в Агдамскую военную прокуратуру поступила информация, на основании которой сотрудники надзорного ведомства осмотрели место происшествия и тело военнослужащего. Были изъяты вещественные доказательства, взяты показания и выполнены другие действия.

По факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Следствие продолжается.