Шойгу: Мы все делаем правильно...

«События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ», – цитирует РИА Новости Шойгу.

По словам российского министра, когда стали развиваться события в Афганистане, страны ОДКБ начали совместные учения, в том числе Россия провела совместные маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на границе с Афганистаном. А также учения, где участниками стали три страны ОДКБ – Таджикистан, Узбекистан и Россия.

«Мы, естественно, в полном контакте с членами ОДКБ по Афганистану... Поэтому наше взаимодействие в рамках ОДКБ должно укрепляться», – подчеркнул Шойгу.

Российский министр отметил, что ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков в страны ОДКБ, а также угрозу представляет наркотрафик: «И, конечно, нам бы не хотелось, чтобы на наши территории, территории стран ОДКБ, все это перешло и переползло».