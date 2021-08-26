Хаменеи призвал восстановить доверие иранцев к правительству
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел встречу с новым президентом страны Ибрахимом Раиси и членами его правительства, сообщает пресс-служба иранского кабмина.
Али Хаменеи призвал президента и министров восстановить доверие народа к правительству.
Во время встречи верховный лидер Ирана назвал самым большим активом правительства доверие сограждан. Оно, по мнению Али Хаменеи, «было несколько подорвано». «Вы должны исправить это, и решение в том, чтобы слова соответствовали действиям»,— дал поручение Али Хаменеи, которого цитирует ТАСС.