Продолжается борьба с пожаром в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Солгуджа Габалинского района.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, в локализации и тушении пожара участвуют подразделения Государственной службы пожарной охраны, войск Гражданской обороны и Северо-западного регионального центра, два вертолета авиаотряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

Сложный рельеф и периодически усиливающийся ветер усложняют борьбу с огнем, но работы по тушению пожара продолжаются непрерывно.