Армянского офицера обвинили в «бездействии» на войне

В Армении арестовали офицера артиллерийских войск, участвовавшего в 44-дневной войне в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

В сообщении отмечается, что в ходе следственных действий собраны фактические доказательства того, что во время объявленного правительством Армении военного положения ответственный офицер артиллерийского дивизиона, исходя из личной заинтересованности, в целях спасти свою жизнь, проявил бездействие, повлекшее тяжелые последствия. Офицеру предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса Армении. Военнослужащего арестовали.