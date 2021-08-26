США взорвали последнюю базу ЦРУ в Афганистане

Власти США уничтожили с помощью контролируемого взрыва последний опорный пункт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) за пределами аэропорта в Кабуле. Как сообщила газета The New York Times, речь идет об аванпосте Eagle Base, на территории которого силы безопасности Афганистана проходили контртеррористическую подготовку.

В ходе работ были уничтожены служебные документы, компьютерные жесткие диски и другое важное оборудование, чтобы не допустить их попадание в руки движения "Талибан". Подрыв аванпоста был осуществлен "спустя несколько часов после теракта в аэропорту Кабула в четверг", но решение не связано с этими событиями, оно было спланировано заранее.

Демонтаж объекта был сложной задачей, рассказал один из подрядчиков ЦРУ. База была "спроектирована так, чтобы в нее было невозможно проникнуть", указывает газета. Стены вокруг нее достигали высоты в 3 м.