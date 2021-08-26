«Байрактары» положат конец и тыграйскому сепаратизму?

18:50

Нобелевский лауреат, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед решил окончательно покончить с сепаратизмом в мятежной провинции Тыграй. Для этого он проводит переговоры с Турцией о поставках боевых беспилотников «Байрактар», которые продемонстрировали свою эффективность в карабахской войне. Отметим, что причинами конфликта стало давнее противостояние между правительством Абия Ахмеда Али и властями автономного региона в лице правящей там партии Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ). Абий Ахмед Али с самого начала своего премьерского срока прилагал усилия для снижения влияния НФОТ. В ответ НФОТ игнорировал отдельные федеральные акты и указания на территории региона.

Боевые действия между НФОТ и федеральным правительством начались с нападений 4 ноября прошлого года на базы Северного командования и штаб-квартиры сил национальной обороны Эфиопии в районе Тыграй силами безопасности НФОТ и с наступления эфиопской армии на Тыграй. Федеральные силы захватили столицу Тыграя Мэкэле 28 ноября, после чего премьер-министр Абий объявил операцию в Тыграе «оконченной». В конце ноября НФОТ заявила, что будет продолжать боевые действия до тех пор, пока «захватчики» не уйдут. Однако 28 июня 2021 года в ходе наступательной операции повстанцев эфиопские войска покинули Мэкэле, в город вступили тыграйские войска. 5 августа 2021 года тыграйские войска взяли город Лалибела в Амхарском регионе.