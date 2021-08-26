«Улик недостаточно»: резкий поворот в деле влиятельного азербайджанца, заказавшего жену на Мальте

Отдел информации 19:05

Появились новые подробности в связи с историей о том, как проживающее в Азербайджане «влиятельное лицо» искало киллера, чтобы убить свою бывшую жену на Мальте, и как экс-супруга, прознав об этом, обратилась с жалобой в прокуратуру. Как сообщает haqqin.az, судья Ян Фарруджа отклонил заявление женщины с требованием начать дознавательный процесс в связи с ее бывшим мужем. Судья постановил, что для начала судебного дознания на основании жалобы «улик недостаточно». Об этом пишет The Times of Malta.

Напомним, эта женщина – гражданка России, которая после развода с супругом-азербайджанцем сожительствует с гражданином Мальты. О планах бывшего мужа убить ее она узнала от другого азербайджанца. В представленной прокурору Питеру Полу Заммиту жалобе женщина показала, что ее бывший муж разыскивает киллера, чтобы покончить с ней, и готов заплатить за это солидную сумму. В качестве доказательства женщина представила два видеовыступления работающего на Мальте и проживающего по соседству с ними другого азербайджанца. Он был работником бывшего мужа женщины. И в своем видеовыступлении мужчина утверждает, что получил заказ от ее бывшего супруга найти киллера. За это ее бывший предложил ему приличную сумму. Этот человек «попытался выиграть время», пообещав найти киллера через недавно освобожденного из-под ареста брата, а затем передал этой женщине планы ее экс-супруга. Вместе с этими двумя видео женщина к своей жалобе приложила еще и обнаруженную ею в своей квартире скрытую камеру и звукозаписывающее устройство. Она утверждает, что эти устройства в ее квартире были размещены бывшим мужем. Также утверждается, что у него на Мальте очень сильные связи.