Последний британский самолет покинул Афганистан

Британские власти завершили эвакуацию из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, которые помогали Лондону во время военной операции в Афганистане. Об этом заявил посол Великобритании в республике Лори Бристоу в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Twitter.

По словам Бристоу, с 13 августа власти Соединенного Королевства вывезли из Афганистана около 15 тысяч гражданских лиц и тысячу военнослужащих.

При этом ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что власти не смогут вывезти из Афганистана всех, кого хотели бы, пишет ТАСС.

По его оценкам, в стране останутся от 800 до 1,1 тысячи афганцев, которые помогали британцам, а также 100-150 подданных Великобритании.

«Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им», - сказал посол Бристоу.