Пентагон ликвидировал главарей ИГ в Афганистане

Двое главарей ИГ ликвидированы, один ранен при авиаударе сил США в Афганистане, сообщил Пентагон.

«По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга, еще один ранен», — заявил генерал Хэнк Тейлор на брифинге американского оборонного ведомства.

О жертвах среди гражданских лиц не сообщается.

Согласно заявлению Пентагона, американские военные нанесли авиаудар по позициям ИГ в Афганистане рано утром в субботу 28 августа.

«ИГ потеряли некоторую способность планировать свои действия и проводить разведку о том, что мы знаем об организации», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В четверг несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Жертвами атаки стали более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.