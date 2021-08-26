Базам США в Европе запретили покупать российские энергоресурсы

Окончательный вариант правила, изменяющего положения оборонного бюджета на 2020 финансовый год, запрещает военным объектам США в Европе заключать контракты на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, указывается в документе, сообщает Дойче велле.

Решение направлено на обеспечение энергетической безопасности в Европе. Оно распространяется на все виды энергоресурсов, отметило американское министерство обороны. При этом запрет действует только на территории Европы, но не Азии. В частности, он не распространяется на азиатскую часть Турции.