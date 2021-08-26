Ученые выяснили, как еда влияет на продолжительность жизни

Специалисты Мичиганского университета (США) оценили влияние 6 тыс. блюд и продуктов на продолжительность человеческой жизни. Для этого они создали стандартизированную математическую систему, сообщает The Telegraph.

Ученые выяснили, что один грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни. Сэндвич с беконом забирает 26 минут, чизбургер — 8,8 минут, а одна порция колы — 12,5 минуты.

Также установлено, что каждая съеденная порция сыра может сократить продолжительность жизни более чем на минуту.

Некоторые продукты способны продлевать жизнь. Так, порция орехов добавляет 26 минут, сэндвич с арахисовой пастой — 33 минуты, а каждая порция лосося — 13,5 минут жизни, примерно столько же — бобы, зеленый чай, фрукты и овощи.