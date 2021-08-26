Талибы приговорили к смерти женщину, а ее дочерей продали боевикам

Несмотря на обещания безопасности для женщин, талибы заочно приговорили к смертной казни афганку, которая бежала в Индию, спасаясь от бывшего мужа, пытавшегося ее зарезать и продавшего в рабство их дочерей.

Как пишет, индийское издание IANS, женщина, которую пресса называет Хаят, живет сегодня в Нью-Дели. Она работает спортивным тренером и растит двух оставшихся детей. Их муж-талиб также продал единоверцам, но Хаят удалось вывезти девочек за границу.

Хаят рассказала журналистам: вскоре после свадьбы она узнала, что муж является активистом движения Талибан, захватившего сегодня власть в ее стране. Он неоднократно нападал на жену с ножом, о чем свидетельствуют шрамы на лице, шее и руках женщины.

О судьбе двух дочерей, которых супруг продал талибам, ей ничего не известно. Чтобы спасти двух других также проданных исламистам, ей пришлось эмигрировать в Индию. Она убеждена, что никогда не сможет вернуться на родину – талибы считают своими детей, за которых уплатили ее мужу деньги.