Глава Центробанка Афганистана: образования нет, но разбирается в «финансовых вопросах»

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на зарубежные СМИ, в стране, находящейся в состоянии гражданской войны и экономического кризиса, у назначенного на пост председателя Центрального банка Хаджи Мухаммеда Идриса нет никакого образования, но он хорошо разбирается в «финансовых вопросах».

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» в начале этой недели назначило на некоторые должности своих людей. На позицию председателя Центрального банка был назначен Хаджи Мухаммед Идрис.

Об Идрисе, который родом из афганской провинции Джаузджан, информации немного, но и сам «Талибан» подтверждает отсутствие у него какого-либо образования. Однако, несмотря на это, Идрис какое-то время являлся руководителем экономической комиссии «Талибана». Он был одним из близких соратников убитого лидера движения Ахтара Мансура.

Пресс-секретарь «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что Идрис назначен на эту должность, чтобы «организовать работу закрытых банков и решать экономические проблемы». «В мире есть люди, о которых ничего неизвестно, но которые занимают важные позиции и делают большие дела. Хаджи Идрис – один из таких. У него нет даже религиозного образования, но он – специалист в финансовых вопросах», - добавил Муджахид.

После того как «Талибан» взяло в свои руки контроль над ситуацией в Афганистане, все банки в стране закрылись, также заморожены содержащиеся в банках США резервы Центробанка на сумму примерно 10 миллиардов долларов. А Всемирный валютный фонд закрыл кредит в 370 миллионов долларов, который он собирался выделить Афганистану.