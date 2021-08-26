Макрон рассказал о переговорах с "Талибаном"

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переговорах между Францией и движением "Талибан" об организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана тех граждан, которым угрожает опасность. По его словам, роль посредника выполняет Катар.

"Мы все еще ведем переговоры, и все пока носит крайне предварительный характер, но мы обсуждаем с талибами проведение гуманитарных операций, а также возможности по защите и вывозу тех афганцев, которые находятся в опасности", - приводит ТАСС слова Макрона, который находится с визитом в Багдаде.

"Мы ведем совместную работу с Катаром... чтобы осуществить эти операции. Катар в контексте их общения с "Талибаном" имеет возможность организовать воздушный мост, открытый для некоторых авиалиний в условиях безопасности, которые еще предстоит определить. Но придется каждый раз договариваться с "Талибаном" в меняющихся условиях", - уточнил Макрон.