Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена с золотом Паралимпиады

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанского атлета Гамида Гейдари с золотой медалью XVI Летних Паралимпийских игр «Токио-2020».

«Наша очередная победа! Атлет нашей сборной Гамид Гейдари завоевал седьмую золотую медаль для Азербайджана! В соревнованиях по метанию копья он показал результат 51,42 метра и это стало новым мировым рекордом. Искренне поздравляю нашего спортсмена и желаю национальной сборной новых достижений!» - говорится в публикации.