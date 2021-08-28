Российские пограничники установили посты на дороге Горис - Кафан?

28 августа 2021, 21:45

Как сообщалось ранее, после того как 25 августа близ губадлинского села Ашагы Джибикли на азербайджанского пограничника было совершено вероломное нападение, проходящие через Губадлы участки дороги Горис - Кафан, связывающей Армению с Ираном, были закрыты. После трехдневных переговоров при участии российской стороны накануне вечером армянская сторона заявила о возобновлении движения на дороге. В то же время армянские СМИ распространили информацию о том, что азербайджанская сторона поставила какие-то новые условия для возобновления движения на указанном участке дороги. Официальный Баку пока не прокомментировал ни закрытия, ни открытия трассы. Напомним, после заключения 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления и капитуляции Армении Азербайджан восстановил свои границы советского периода, в том числе и в направлении Губадлы, и укрепился на них. Когда были остановлены военные действия, армянские подразделения все еще удерживали под своим контролем некоторые приграничные населенные пункты Губадлы, и позже в результате переговоров состоялась передача этих территорий Азербайджану без боя.

В результате примерно 21-километровый участок проложенной еще в советский период дороги Горис - Кафан (проходящий между селами Шахвердилер - Чайземин и Шурнух - Дербенд) перешел под контроль Азербайджана. Проявив добрую волю, азербайджанская сторона разрешила передвижение по этой дороге, пока не будет проложен альтернативный путь, однако провокации армянской стороны привели к нынешней ситуации. Мэр Кафана Геворг Парсян накануне вечером на своей странице в Facebook заявил, что на дороге никаких изменений в организации движения нет, но на участке пути, проходящем между селами Шахвердилер - Чайземин, установлены зигзагообразные преграды из бетонных блоков, дабы замедлить движение транспорта. «Эту часть дороги будут контролировать российские пограничники», - добавил Парсян.

Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Армен Хачатрян же поделился снятыми им минувшим вечером видеокадрами на дороге Горис - Кафан. Он заявил, что дорога «совершенно безопасна», но также показал зигзагообразные преграды из бетонных блоков, установленные азербайджанскими пограничниками в качестве дополнительной меры безопасности. Сообщается, что российские пограничники установили свои посты именно перед этими бетонными блоками (то есть на территории Губадлы). Однако командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении полковник Арман Маралчян заявил, что распространенная в СМИ данная информация недостоверна. На трассе Горис - Кафан никакого контрольно-пропускного пункта российскими пограничниками не установлено, и движение там осуществляется в прежнем порядке.