«Мы начали отходить»: США выводят войска из аэропорта Кабула

Американские войска начали покидать аэропорт Кабула, в настоящее время американцы вывозят оттуда оборудование, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы начали отходить», – сказал он, отказавшись уточнить, сколько военных США сейчас находятся в афганской столице, передает ТАСС.

Официальный представитель американского оборонного ведомства указал, что они по-прежнему контролируют аэропорт Кабула, в то время как новые представители власти Кабула никак не вовлечены в этот процесс: «Мы все еще отвечаем за аэропорт. Мы все еще отвечаем за безопасность в аэропорту. Что было правдой несколько дней назад, то и остается правдой сейчас: у талибов есть КПП вокруг аэропорта, ...но они не находятся в аэропорту, выполняя роль в обеспечении безопасности или вроде того».