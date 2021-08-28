Беспорядки в Берлине

На несанкционированных акциях против COVID-ограничений в Берлине пострадали четверо полицейских, задержаны 78 человек, сообщила представитель полиции с места событий.

«По предварительным данным, в субботу в Берлине на уличных акциях были временно задержаны 78 человек, возбуждены административные дела», – приводит РИА Новости ее слова.

Акция противников COVID-ограничений проходила на площади Потсдамер-плац. После того как мероприятие завершилось, несколько тысяч человек попытались прорваться в направлении парка Тиргартен, граничащего с правительственным кварталом. Полиции удалось блокировать бегущих, силовики перекрыли все ведущие туда пути.