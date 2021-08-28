«Это конец...»: афганская консерватория уничтожила все музыкальные инструменты

Как сообщалось ранее, представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил в интервью New York Times, что музыка в Афганистане звучать не будет. «Музыка запрещена в исламе, мы надеемся, что сможем убедить людей не заниматься такими вещами», - заявил он.

Предвидя гонения, преподаватели и студенты Национального института музыки Афганистана уничтожили все музыкальные инструменты – еще до заявления Муджахида о запрете на музыку, сообщает IslamNews.

Журналист Анис-ур-Рехман рассказал в Twitter о происходящем в институте: «Мое сердце сегодня болит. Национальный институт музыки Афганистана уничтожил свои музыкальные инструменты. Члены оркестра Афганистана разошлись по домам и больше не будут играть музыку. Конец...».