Кто будет управлять аэропортом Кабула: Турция или Катар?

Талибы изучают возможность передачи технического контроля над аэропортом Кабула Катару или Турции после ухода оттуда американцев, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

"Я слышал, что талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Рассматриваются Турция, Катар - в общем, они думают. Я так понимаю, что у них нет шапкозакидательства, и они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, у них такого опыта нет, они ищут специалистов", - сказал Жирнов.

Российский дипломат также сказал, что перспективы стабилизации ситуации в Афганистане во многом зависят от США, контакты между талибами и американцами идут, вероятность того, что ситуация успокоится в обозримой перспективе, есть.