Спецпредставитель Путина: Москва «относительно комфортно» встретила приход к власти талибов

Москве придется налаживать взаимоотношения с новой властью в Афганистане, но она этим занимается уже восемь лет, поэтому встретила перемены относительно комфортно, заявил спецпредставитель президента РФ в Афганистане Замир Кабулов.

"Состоявшийся факт прихода к власти движения талибов - это уже реалии жизни. И нам придется налаживать взаимоотношения с этой новой ситуацией и новой властью в Афганистане", - сказал Кабулов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия "относительно комфортно" встретила перемены в Афганистане, так как на протяжении восьми лет уже вела контакты с талибами.