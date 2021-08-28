В ближайшие 24-36 часов: Байден заявил, что ждет новой атаки на аэропорт Кабула

Американские военные видят высокую вероятность нового нападения террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов, заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

"Ситуация на месте остается чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов", - цитирует пресс-служба Белого дома заявление Байдена.

Байден добавил, что приказал военным принять все меры для защиты личного состава и получил заверения, что те располагают необходимыми для этого "полномочиями, ресурсами и планами".

"Они заверили меня, что это так. Они в состоянии принять такие меры параллельно завершая свою миссию и безопасно свертывая наше присутствие", - сказал президент.