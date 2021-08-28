Посол России заявил, что в Панджшере пока «все спокойно»

Ситуация в провинции Панджшер спокойная, движение "Талибан" придерживается линии на мирное урегулирование, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Ситуация вокруг Панджшера - это потенциальный нарыв. В прошлом эфире я передал сигнал талибов. С тех пор… из-за того, этот сигнал был сразу же растаскан всеми информагентствами, там все спокойно. Пока талибы действуют в рамках этого сигнала - что в Панджшере нужно мирное урегулирование", - сказал Жирнов, которого цитирует ТАСС..

"Соотношение военных сил таково, что они могли бы взять Панджшер за день, может, даже за несколько часов, но они этого не делают, избегая крови", - добавил Жирнов.