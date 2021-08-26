Иран и Эмираты: лед тронулся?

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиaн на полях саммита в Багдаде встретился с вице-президентом, премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, передает IRNA.

Согласно информации, во время встречи стороны подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества и расширения отношений между соседями.

"В кулуарах Багдадского саммита... у меня была встреча с новым министром иностранных дел Ирана", - написал шейх Мухаммед бен Рашид в Twitter.

Эмир пожелал иранскому министру успехов на новом посту, особенно в областях, ведущих к расширению позитивных двусторонних связей с соседними странами, а также в укреплении отношений. Шейх Мухаммед приветствовал иранский народ и назвал их «вечными соседями и друзьями ОАЭ».