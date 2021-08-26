Трагедия в Турции: подросток расстрелял свою семью

В турецкой провинции Орду в районе Корган совершено массовое убийство, сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел из-за спора между 14-летним подростком и членами его семьи. Мальчик разозлившись взял пистолет своего отца-полицейского и застрелил его, брата, мать и бабушку.

В результате инцидента его мать Рагима Я. и бабушка Дженнет Гердер скончались на месте происшествия. Отец Дж. Я. и брат Мурад Я. были госпитализированы в тяжелом состоянии. Последний позже скончался в медицинском учреждении.

По данному факту начато расследование.