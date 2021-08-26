Новые власти Ирана напомнили США убийство Сулеймани

Власти США не смогут уйти от ответа за убийство заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса и командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан во время посещения места гибели аль-Мухандиса и Сулеймани в Багдаде.

"США должны ответить за это. Несмотря на то, что событие произошло при прошлой американской администрации, правительство США не сможет избежать последствий и должно ответить", - цитирует ТАСС иранского министра.

3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.