Противоречивая информация приходит из Панджшера

"Пропагандистская машина талибов распространяет фальшивые новости о том, что они вошли в Панджшер. Это ложные утверждения. Панджшер хорошо укреплен и неприступен. Если агрессоры попытаются туда проникнуть, это будет началом их конца", - заявил собеседник Интерфакса, находящийся в долине.

Защитники единственной провинции Афганистана, не покоренной движением "Талибан", опровергли утверждения талибов об их входе в Панджшерскую долину. Источник, близкий к антиталибским силам, заявил в субботу Интерфаксу, что никаких боестолкновений в Панджшере не было, ни один из боевиков в долину не входил.

Российское агентство напоминает, что в субботу афганские СМИ со ссылкой на талибов заявили, что боевики движения вошли в Панджшер с нескольких направлений. "Моджахеды Исламского Эмирата добились прогресса во многих отношениях, даже без сопротивления вошли в Панджшер по разным каналам", - заявил член комиссии по культуре движения "Талибан" Инамулла Самангани, сообщало Tolo News.

Самангани добавил, что дорога к переговорам все еще открыта и что сегодня Ахмад Масуд направил в Кабул делегацию религиозных ученых для встречи с делегацией талибов.

В то же время Мухаммад Алмас Захид, глава переговорной команды Масуда, отрицает, будто талибы вошли в долину. "В Панджшере нет боевых действий, никто не вошел", - заявил он изданию Tolo News.

Говоря о проведении второго раунда переговоров между двумя сторонами, Захид предупредил, что провал этих переговоров дорого обойдется обеим сторонам: "Это проложит путь к войне, которая будет продолжаться".